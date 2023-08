Calciomercato Roma: Azmoun ha firmato il contratto, attesa l'ufficialità

Sbarcato ieri sera a Ciampino, oggi Sardar Azmoun ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il contratto che lo legherà alla Roma, secondo le informazioni dell'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio. Per l'attaccante iraniano classe 1995, in arrivo dal Bayer Leverkusen in prestito con diritto di riscatto, è attesa l'ufficialità da parte del club giallorosso.