Calciomercato Roma, anche l'Atalanta su Scamacca: offerto Demiral più un conguaglio economico, ma il difensore turco vorrebbe l'Inter

Gianluca Scamacca continua a riscuotere interesse in Serie A e oltre a Roma e Inter si è aggiunta anche l'Atalanta. Secondo quanto riportato dal sito sportivo, la Dea, che al momento sembra in vantaggio sulla concorrenza, è pronta a rinforzare il reparto offensivo proprio con il centravanti di Fidene e avrebbe già preparato l'offerta: conguaglio economico più Demiral, inserito nell'affare come contropartita tecnica.

Secondo quanto riportato da Alessio Lento di calciomercato.it, Demiral non è convinto del trasferimento in Inghilterra e al momento viene smentita la pista West Ham. Nei pensieri del difensore turco, infatti, sembrerebbe esserci solo l'Inter.