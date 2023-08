Non soltanto il Milan. Anche il Genoa, infatti, come fa sapere il sito dedicato al calciomercato, è sulle tracce di Riccardo Calafiori. A frenare le trattative le richieste del club svizzero, dato che il terzino sinistro classe 2002 è ben disposto a tornare in Italia. Intanto la Roma osserva interessata la situazione, dato che le spetta il 40% della futura rivendita del difensore.

