Sembra in salita la strada che potrebbe portare Marcos Leonardo in giallorosso. Secondo quanto riferito dal sito della testata giornalistica, a seguito delle difficoltà per arrivare al brasiliano, sarebbero in ascesa le quotazioni di Alexis Sanchez. Il 34enne cileno è attualmente svincolato dopo l'esperienza al Marsiglia.

