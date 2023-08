Calciomercato Roma, ag. Enso Gonzalez: "Lo volevano anche i giallorossi. Andrà al Wolverhampton"

CARDINAL DEPORTIVO - Al programma sportivo è intervenuto l'agente di Enso Gonzalez, esterno offensivo paraguaiano classe 2005 del Club Libertad Asunción, e ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda la Roma, interessata al giocatore ora vicino a vestire la maglia del Wolverhampton. "Per fortuna è stato possibile che il trasferimento si concretizzasse - le parole dell'agente Pedro Aldave -. Puntiamo a farlo giocare in Premier League. Il Wolverhampton lo segue da quattro mesi, è un giocatore molto popolare. Lo voleva la Roma, diverse squadre erano interessate. Ho avuto un incontro in Italia ma i rapporti tra Club Libertad Asunción e quel club di Premier League hanno reso le cose più facili".