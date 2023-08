Calciomercato Roma, ag. Cassano: "I giallorossi non hanno creduto in lui. Sono sicuro che qualcuno lo rimpiangerà" (FOTO)

INFOROMA24 - Franco Zotti, agente di Claudio Cassano, ha rilasciato un'intervista al sito che si occupa del mondo giallorosso e si è soffermato sul futuro del suo assistito. Nella giornata di ieri il classe 2003 ha lasciato ufficialmente la Roma per trasferirsi alla Cittadella a titolo definitivo. Ecco le dichiarazioni del procuratore.

La decisione del trasferimento di Claudio è stata imposta dalla Roma o viene da entrambi i lati?

"La Roma non ha creduto in Claudio, pur avendo ancora 3 anni di contratto. Loro avevano altri obiettivi, ma rispettiamo le loro idee. La Roma ha dato tanto a Claudio e viceversa. Purtroppo non è riuscito a raggiungere il suo obiettivo: esordire e segnare con la maglia giallorossa".

Cosa ha spinto Cassano ad accettare l'offerta del Cittadella?

"Il Cittadella crede molto in lui, l'ha voluto fortemente. Credo che sia la cosa più bella quando un ds ed un mister ti cercano a tutti i costi".

Si aspetta un ritorno in giallorosso da parte di Claudio?

"Spero che un giorno la Roma ricreda nel valore calcistico di Claudio. È già successo che alcuni calciatori giovani hanno lasciato il club giallorosso per poi tornarci più tardi. Il popolo giallorosso è caloroso, ti fa sentire un idolo, è un sogno ritornarci. Sono sicuro che qualcuno rimpiangerà le doti calcistiche di Claudio".

Che ruolo avrà Claudio nel progetto del Cittadella?

"Giocherà da trequartista, ruolo che ha sempre fatto e che gli piace fare".