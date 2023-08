Calciomercato Roma: all'inizio della prossima settimana si proverà a chiudere per Zapata, domani per Paredes e Sanches

A pochi giorni dall'avvio del campionato - la Roma debutterà all'Olimpico contro la Salernitana -, Tiago Pinto lavora sul mercato per regalare a José Mourinho le pedine mancanti. Secondo le informazioni del sito dell'esperto di trattative, il club giallorosso è vicino all'accordo con Duvan Zapata e all'inizio della prossima settimana cercherà di raggiungere anche l'intesa definitiva con l'Atalanta, che prima vuole assicurarsi De Ketelaere: i nerazzurri chiedono 3 milioni per il prestito oneroso dell'attaccante, la Roma proverà a chiudere a 2 per il prestito più 7 per il riscatto.

Domani, invece, potrebbe essere il giorno giusto per concludere gli affari per Leandro Paredes e Renato Sanches con il Psg. Il centrocampista argentino, in passato già alla Roma, dovrebbe arrivare per una cifra tra i 3 e i 4 milioni, mentre il portoghese in prestito con diritto di riscatto.

(gianlucadimarzio.com)

