Calciomercato Roma: accordo tra PSG e Galatasaray per Paredes. Sul giocatore anche i giallorossi

Potrebbe essere in Turchia il futuro di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino potrebbe accasarsi al Galatasaray: come scrive Fabrizio Romano il club di Istanbul ha raggiunto un accordo col PSG sulla base di 6 milioni di euro. Manca ancora quello con il giocatore, con le trattative che sono ancora in corso. Contatti c'erano stati anche con la Roma, soprattutto in caso di partenza di Nemanja Matic.

Galatasaray are on the verge of reaching an agreement with Paris Saint-Germain for Leandro Paredes on €6m fee ??

No agreement yet with the player on personal terms, talks ongoing. He also has contacts with AS Roma. pic.twitter.com/xp6b1IpRbt

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2023