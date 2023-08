Calciomercato Roma, accordo vicino con Paredes. Da trovare l'intesa con il PSG: si lavora al prestito con diritto di riscatto

È Leandro Paredes il nome individuato dalla Roma per sostituire Nemanja Matic, che non è partito con la squadra per Tirana e resta nel mirino del Rennes. Come riporta il giornalista Matteo Moretto su twitter, il club giallorosso sarebbe ad un passo dall'accordo con il centrocampista argentino, disposto a tornare nella Capitale. Da trovare, invece, l'intesa con il PSG: ancora non c'è, infatti, il via libera dei parigini.

Tema Roma-Paredes.

El acuerdo entre el club giallorosso y el jugador está muy bien encaminado. PSG y Roma están negociando, aún no hay luz verde de los parisinos. Paredes sería el recambio de Nemanja Matić. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) August 12, 2023

Come aggiunge Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport, la trattativa tra Roma e PSG per Paredes è sulla base di un