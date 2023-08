Calciomercato Roma: accordo tra Atalanta e Spezia per il trasferimento a Bergamo di Holm, ma i giallorossi provano l'inserimento

Emil Holm è uno dei calciatori più chiacchierati in questa finestra di mercato e nella giornata odierna lo Spezia ha raggiunto l'accordo con l'Atalanta per il trasferimento a Bergamo dell'esterno svedese. Le due società hanno trovato l'intesa sulla base di un prestito oneroso (2.5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 8.5, ma nelle ultime ore si è inserita la Roma, così come il Betis, che ha effettuato un sondaggio. La 'Dea' resta comunque in vantaggio, ma i giallorossi monitorano attentamente la situazione dato che Rick Karsdorp potrebbe essere ceduto.

(tuttomercatoweb.com)

