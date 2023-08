Possibile ritorno in Italia e in Serie A per l'ex attaccante della Roma, Borja Mayoral. Secondo il sito dedicato alle trattative, l'attaccante spagnolo in forza attualmente al Getafe piace a Cagliari e Udinese: il costo del classe 1997 si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

(tuttomercatoweb.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE