Accostato alla Roma nel finale dello scorso campionato e a inizio mercato, Mbala Nzola è vicino al trasferimento alla Fiorentina. Secondo quanto riferito dal sito specializzato in calciomercato, l'attaccante dello Spezia si trasferirà in Toscana per la cifra di 12 milioni di euro, più il cartellino del giovane Niccolò Pierozzi.

(tuttomercatoweb.com)

