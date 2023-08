Daichi Kamada, accostato anche alla Roma in questa finestra di mercato, è ancora svincolato e tra le varie società interessate da tempo c'è la Lazio. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, i biancocelesti sono in trattativa con il centrocampista giapponese e l'affare potrebbe essere agevolato da un accordo stretto con Mizuno e altri sponsor, che parteciperebbero in maniera importante al pagamento dell'ingaggio del calciatore.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE