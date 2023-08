Arrivano novità per quanto riguarda il futuro di Alvaro Morata, accostato nelle scorse settimane alla Roma di Mourinho. Secondo l'esperto di calciomercato l'attaccante sarebbe stato bloccato dalla Juventus, che potrebbe riportarlo in bianconero per la terza volta nella sua carriera. Tutto però dipenderebbe da un'eventuale uscita di Kean, sul quale il Milan avrebbe fatto un sondaggio (respinto dal club bianconero).

(gianlucadimarzio.com)

