La Juventus potrebbe cambiare l'attacco: in caso di addio di Moise Kean, ma solo a titolo definitivo, il club bianconero ha bloccato Alvaro Morata per sostituirlo. Inoltre, per l'attaccante bianconero si registra un sondaggio del Milan ma la Juventus fa muro.

L'Atletico Madrid sta parlando con l'entourage di Morata per togliere la clausola rescissoria proprio per evitare di avere problemi a fine mercato.

(gianlucadimarzio.com)

