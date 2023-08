Calciomercato, ipotesi prolungamento fino al 2027 per Morata: lo spagnolo verso la permanenza all'Atletico

Tra i nomi accostati alla Roma in questa sessione estiva di calciomercato per rinforzare l'attacco c'è anche quello di Alvaro Morata. Ora, secondo le indiscrezioni del giornalista Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid ha offerto un nuovo contratto allo spagnolo: per l'ex Juve esiste la concreta possibilità di restare a Madrid e di prolungare l'accordo fino a giugno 2027, dopo che Morata ha firmato recentemente un rinnovo fino al 2026. Inoltre, dovrebbe restare all'Atletico Madrid dopo aver parlato con il tecnico Diego Simeone.

EXCL: Atletico Madrid offered new deal to Álvaro Morata, concrete possibility to stay and sign new contract valid until June 2027 ??⚪️ #Atléti

Morata signed until 2026 recently but can extend for one year more.

He’s now expected to stay at Atléti after speaking to Simeone. pic.twitter.com/bnHvkGNqLk

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 7, 2023