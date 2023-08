Dopo essere stato accostato alla Roma per diversi giorni, Duvan Zapata è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. Come confermato dall'esperto di mercato il colombiano si trova ora a Milano negli uffici del presidente Cairo, per firmare il contratto e cominciare ufficialmente l'avventura in maglia granata. All'Atalanta dovrebbero andare 7 milioni più 3 di bonus.

(gianlucadimarzio.com)

