È vicino al Bologna Riccardo Calafiori. A oggi il club rossoblu ha superato il Milan nella corsa al terzino: i felsinei stanno accelerando, e in questi ultimi giorni hanno intensificato i contatti con il Basilea. La trattativa procede con ottimismo, non è escluso che già in questa settimana si possa chiudere l'affare. Spettatrice interessata la Roma, che detiene il 40% su una futura rivendita.

