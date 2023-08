Marko Arnautovic è vicino al ritorno all'Inter: secondo le informazioni del sito dell'esperto di calciomercato, prosegue la trattativa tra nerazzurri e Bologna per l'attaccante austriaco e l'accordo è vicino. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Arnautovic era stato anche cercato dalla Roma.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE