Calciomercato: Arnautovic all'Inter per 10 milioni complessivi. È atteso a Milano tra oggi e domani

Marko Arnautovic, cercato in questa sessione di calciomercato anche dalla Roma, tornerà all'Inter. Secondo le informazioni dell'esperto di mercato, l'attaccante austriaco passerà dal Bologna al club nerazzurro per una cifra intorno ai 10 milioni di euro complessivi - 8 di parte fissa e 2 di bonus facilmente raggiungibili -. Arnautovic guadagnerà circa 2 milioni di euro o un milione più uno di bonus e firmerà un biennale: l'attaccante è atteso a Milano tra questa sera e domani.

(gianlucadimarzio.com)

