Beltran: "La Fiorentina ha un bel progetto. Ho parlato con Dybala, ma non si è concretizzato il trasferimento alla Roma"

TYC SPORTS - Lucas Beltran, atteso a Firenze, sarà un nuovo giocatore della Fiorentina nonostante l'inserimento della Roma che ha provato ad assicurarsi l'attaccante argentino. Il classe 2001, che si trasferirà in viola dal River Plate, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti menzionando anche la Roma: "Ho parlato con Dybala ma non si è concretizzato il trasferimento alla Roma. Il River sarà sempre la mia casa, qui ho realizzato il mio sogno, in futuro mi piacerebbe tornare".

"Andrò alla Fiorentina, che ha un bel progetto - ha aggiunto -. La Fiorentina è sempre stata interessata a me".