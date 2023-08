Atalanta, Percassi: "Mercato? Vediamo nei prossimi giorni quello che potrà succedere"

DAZN - Nel pre-partita di Sassuolo-Atalanta, prima giornata di campionato, l'amministratore delegato del club nerazzurro, Luca Percassi, è intervenuto ai microfoni della piattaforma sportiva ed ha parlato del mercato in entrata e in uscita, con la situazione Duvan Zapata da monitorare in ottica giallorossa. "La rosa numericamente è abbondante, vedremo quello che il mercato potrà dire e se si potranno raccogliere opportunità, tutto con l'obiettivo di rinforzare la squadra. Partiamo da una base importante e abbiamo aggiunto giocatori che potranno far bene. I nostri giocatori sono importanti, vediamo nei prossimi giorni quello che potrà succedere", le sue parole.