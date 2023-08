Atalanta: convocato Zapata per l'amichevole di oggi contro la Juventus. C'è Muriel, out Demiral (FOTO)

Questa sera Atalanta e Juventus scenderanno in campo per un'amichevole a una settimana dall'inizio della nuova stagione di Serie A. Gasperini, il tecnico dei bergamaschi, ha deciso di convocare Duvan Zapata, nonostante la trattativa in corso con la Roma per il trasferimento del numero 91. Presente anche Muriel, out Demiral, anche lui accostato ai giallorossi.