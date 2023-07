Scamacca: escluso dai convocati per l'amichevole del West Ham

Nonostante un buon pre-campionato, Gianluca Scamacca non ha preso parte all'amichevole del West Ham contro il Dagenham&Red. L'attaccante, infatti, non figura nemmeno tra i componenti della panchina a disposizione di Moyes. Formazione rivoluzionata per il tecnico dei londinesi, oltre a Scamacca infatti fuori anche Emerson Palmieri, Paquetà, Ogbonna, Fornals, Ings e Antonio.

L'ex Sassuolo continua ad essere al centro del mercato, con la Roma che attende interessata degli sviluppi.

Your Hammers to take on the Daggers ⚒️ pic.twitter.com/Tk1ywuPOcy — West Ham United (@WestHam) July 22, 2023

Su Instagram, intanto, la compagna dell'attaccante ha pubblicato uno scatto che li vede mano nella mano con scritto: "Così felice, ti amo". In queste ore, infatti, sembrerebbe che Scamacca si trovi nella capitale.