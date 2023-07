West Ham, Moyes: "Finché non parte Rice non possiamo pianificare nulla"

David Moyes ha fretta di chiudere la cessione di Declan Rice all'Arsenal. L'allenatore del West Ham si è lamentato sostenendo che senza "non può pianificare nulla" sulla stagione degli Hammers. Il centrocampista della nazionale dovrebbe cambiare maglia per 105 milioni di sterline (120 milioni di euro) in base ad un accordo siglato con l'Arsenal dieci giorni fa, ma per ora è ancora ufficialmente un giocatore del West Ham.

Rice non fa parte del gruppo che si è recato in Australia per le amichevoli pre-campionato contro Perth Glory e Tottenham Hotspur. "Fino a quando non sarà ceduto, non possiamo davvero pianificare nulla", ha detto a Perth l'ex allenatore dell'Everton e del Manchester United. "Tutti conoscono la situazione. Stiamo aspettando che accada qualcosa" ha concluso l'allenatore del West Ham con cui la Roma ha aperto un dialogo per Scamacca.