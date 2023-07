UFFICIALE: Reynolds è un nuovo giocatore del Westerlo a titolo definitivo. Alla Roma 3,5 milioni più 25% sulla futura rivendita (COMUNICATO AS ROMA e FOTO)

Era un affare ormai in dirittura d'arrivo, ma adesso è arrivata anche l'ufficialità. Bryan Reynolds saluta la Roma a titolo definitivo e torna al Westerlo, dove aveva giocato in prestito la passata stagione. Ai giallorossi andranno 3,5 milioni più il 25% sulla futura rivendita del giocatore. Questo il comunicato del club: "L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Bryan Reynolds al Westerlo. Arrivato in giallorosso nella sessione di mercato invernale del 2021, l'esterno destro statunitense ha collezionato 8 presenze con la Roma. Dal gennaio 2022 milita nella massima divisione belga: prima al Kortrijk e nell'ultima stagione proprio al Westerlo. Il Club augura a Bryan il meglio per il prosieguo della sua carriera".

? Bryan Reynolds ceduto a titolo definitivo al Westerlo In bocca al lupo, Bryan!

Anche il Westerlo ha confermato, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l'arrivo del terzino statunitense: "Bryan Reynolds ha appena firmato un accordo per quattro stagioni. In prestito dall'AS Roma, Reynolds è diventato un titolare fisso nella squadra del nostro Kemphanen nella scorsa stagione. Ha giocato 34 partite la scorsa stagione in cui ha segnato una volta e fornito 5 assist. Buona fortuna e bentornato Bryan!"

