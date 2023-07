"Bisogna fare alcune cessioni e servono anche nuovi acquisti", a dichiararlo è Luis Enrique, allenatore del Psg, in conferenza stampa. La Roma da tempo è sulle tracce di Renato Sanches, uno dei giocatori che rischiano di trovare poco spazio all'interno della rosa parigina. Ha proseguito così l'ex ct della Spagna: "Useremo queste partite in tournée per vedere come prosegue il lavoro sul campo con la squadra".