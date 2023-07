GP Gran Bretagna, Thiago Silva: "Mi piacerebbe giocare con Dybala al Chelsea. Non ha voluto dirmi niente" (VIDEO)

SKY SPORT - "Dybala al Chelsea? È un fuoriclasse". Parola di Thiago Silva. Il difensore brasiliano del Chelsea ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare nel pre GP di F1 in Gran Bretagna. Le sue parole sulla Joya: "L'ho incontrato nel Paddock, parliamo in spagnolo o portoghese. Mi ha fatto piacere vederlo qui. Ci sono notizie che lo vogliono al Chelsea, gli ho chiesto se sia vero, ma non ha voluto dirmi niente. A me piacerebbe tantissimo giocare con lui. È un fuoriclasse, aiuterebbe tantissimo la squadra se venisse".

