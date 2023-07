Calciomercato: Zaha a un passo dal Galatasaray. Era stato accostato anche alla Roma

Wilfried Zaha a un passo dal Galatasaray. Come riportato da Fabrizio Romano, giornalista esperto di mercato, l'attaccante in uscita dal Crystal Palace è vicinissimo alla firma con il club turco, con cui avrà un accordo di durata triennale. Sul giocatore offensivo c'era la Lazio, ma nelle scorse settimane il suo nome era stato accostato anche alla squadra di José Mourinho. Niente Serie A per l'ivoriano, che giocherà quindi in Turchia.

Wilfried Zaha ✖️ Galatasaray ???? ◉ Agreement reached between parties.

◉ Documents being checked soon.

◉ Club booking medical tests.

◉ Three year deal expected. Here we go ✨✔️ pic.twitter.com/aLMY2bApb4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023