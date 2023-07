Calciomercato, ufficiale: Xhaka è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Contratto fino al 2028 (COMUNICATO)

Dopo essere stato a un passo dalla cessione alla prima Roma di José Mourinho nell'estate del 2021, Granit Xhaka saluta ufficialmente l'Arsenal e diventa un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen. Il club tedesco ha confermato l'arrivo del centrocampista svizzero con un comunicato sul sito ufficiale: "Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il nazionale svizzero Granit Xhaka. Il regista di centrocampo proviene dall'Arsenal, club inglese di punta. Ha ricoperto un ruolo di leadership lì dal 2016. Anche nella passata stagione di Premier League, Xhaka è stato il punto fermo del centrocampo dei Gunners, che dopo una stagione importante nutrivano legittime speranze di vincere il campionato inglese. Xhaka ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2028 con il Bayer Leverkusen".

Queste le parole del ds Simon Rolfes: "Con Granit siamo riusciti a conquistare un professionista assoluto per noi. La sua qualità calcistica è conosciuta ovunque. Ma soprattutto, ci sono solo pochi giocatori che, grazie a una mentalità e personalità eccezionali, possono guidare una squadra in modo convincente come lui". Xhaka invece si è espresso così: "Conosco il campionato dentro e fuori e l'ho sempre visto da Londra. Il Bayer 04 è un club con una storia impressionante e obiettivi ambiziosi. Ma soprattutto lo vedo come un club con un grande futuro. Le discussioni con i responsabili sono state estremamente motivanti".

(bayer04.de)

