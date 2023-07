Calciomercato: ufficiale il trasferimento di Zaha al Galatasaray (COMUNICATO e FOTO)

Wilfried Zaha riparte dal Galatasaray. Dopo essersi svincolato in seguito alla scadenza del suo contratto con il Crystal Palace, l'attaccante ivoriano rappresentava una grande occasione a parametro zero e anche la Roma lo aveva messo nel mirino. Il trentenne alla fine ha deciso di trasferirsi in Turchia, legandosi al Galatasaray fino al 2026. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Galatasaray Sportif annuncia che è stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Dazet Wilfried Armel Zaha per 3 stagioni. In base all'accordo, il calciatore percepirà un premio alla firma di 2.330.000 Euro e un ingaggio stagionale netto di 4.350.000 Euro".

(galatasaray.org)

