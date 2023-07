Ipotesi di un ritorno in panchina per l'ex capitano della Roma Daniele De Rossi dopo l'avventura alla Spal. Secondo le informazioni del sito dell'emittente televisiva, Aurelio Andreazzoli sarebbe ai ferri corti con i nuovi soci della Ternana, club che milita in Serie B, e proprio De Rossi potrebbe essere una soluzione per sostituire l'ex allenatore giallorosso alla guida della squadra.

(sportitalia.com)

