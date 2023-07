Sfumato Frattesi, Tiago Pinto continua a cercare il centrocampista giusto per la Roma. Resta viva la pista che porta a Renato Sanches, ma per andare a dama il PSG dovrà aprire al prestito. In lista presenti anche Marcel Sabizter e Scott McTominay. Lo ha riferito Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, durante "Calciomercato - L'Originale".

