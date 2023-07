Calciomercato Roma: Villar sempre più vicino al Granada

Roma scatenata in queste ultime ore. La società giallorossa ha ufficializzato l'addio in prestito con diritto di riscatto di Eldor Shomurodov al Cagliari ed è molto vicina alla cessione di Matias Vina (sempre in prestito con diritto di riscatto) al Sassuolo. Il terzo affare potrebbe essere la partenza di Gonzalo Villar al Granada. Come riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il centrocampista si avvicina sempre di più al club spagnolo.

Arriva la conferma anche da parte di Daniele Longo, giornalista di calciomercato.com.