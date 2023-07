Altra cessione di un giovane da parte della Roma. Come riportato dal sito dell'emittente televisiva, la società giallorossa è molto vicina all'accordo con il Frosinone per il trasferimento del terzino Igor Amerighi. Il classe 2005 giocherà per la squadra Primavera del club ciociaro.

(sportitalia.com)

