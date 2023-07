Calciomercato Roma, Sosa chiama la Serie A: "Andrei in Italia o in Spagna, sono simili alla Croazia"

SKYSPORT.DE - Accostato alla Roma nei giorni scorsi in caso di cessione di Leonardo Spinazzola, Borna Sosa potrebbe essere un nome gradito a Tiago Pinto in vista della prossima stagione. L'esterno dello Stoccarda ha rilasciato un'intervista all'emittente satellitare tedesco e ha "chiamato" la Serie A: "Ho parlato con tanti in club in passato e ricevuto offerte, il club in inverno mi disse che non sarebbe stato intelligente andare via in quel momento, penso che il prezzo fosse troppo alto, più di 25 milioni. Sono calmo e non sono preoccupato, se un club è interessato a me, si farà sotto. La Premier League è il miglior campionato del mondo, ma considerando tutto, la cultura spagnola e quella italiana sono simili alla Croazia. Tante buone squadre giocano in Inghilterra, Spagna o Italia, direi uno di questi tre campionati".