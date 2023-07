Gianluca Scamacca continua a riscuotere molto interesse in Serie A. Secondo quanto rivelato dall'emittente televisiva, non ci sarebbe solamente la Roma sul centravanti del West Ham. Nelle ultime ore infatti si sarebbe inserita anche l'Inter, che ha effettuato un sondaggio esplorativo per comprendere la richiesta economica del West Ham e, aprire, eventualmente in un secondo momento, alle valutazioni riguardanti il centravanti, il quale però continua a preferire la Roma.

(sportitalia.com)

