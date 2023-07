Il Cagliari cerca due attaccanti, come da richiesta di Ranieri, per rinforzare la rosa in vista del ritorno in Serie A. Il nome nuovo sondato dal direttore sportivo Nereo Bonato, come scrive l'edizione online del quotidiano sportivo nella sua pagina di calciomercato, è quello di Eldor Shomurodov. L'ultima stagione di Shomurodov è stata divisa tra Roma, nella prima parte, e Spezia, dove ha trascorso in prestito gli ultimi 6 mesi.

(gazzetta.it)