Calciomercato Roma: smentite sul rifiuto di Bove alla proposta giallorossa. Le parti devono ancora incontrarsi

Dalla rassegna stampa si è parlato della trattativa in corso, tra la Roma e Bove, per il rinnovo del contratto del centrocampista, con un'offerta giallorossa intorno ai 500mila euro ma rifiutata dagli agenti giovane che chiede circa il doppio.

In serata, però, arriva una smentita riportata dal sito che riferisce come dall'entourage di Bove si faccia sapere che non è stata rifiutata alcuna offerta, dal momento che ancora deve esserci un incontro per parlare del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025.

(Romapress.net)