La Roma continua a seguire Adama Traoré. Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', il Milan non considera più l'esterno spagnolo una priorità e ha raffreddato il proprio interesse. Ora l'affare è in standby, motivo per cui i giallorossi potrebbero tornare all'attacco e considerare Traoré uno degli obiettivi principali.

(Sky Sport)