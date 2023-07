La Roma insiste per Renato Sanches. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva durante la trasmissione 'Sky Sport 24 Calciomercato', il calciatore portoghese è in cima alla lista dei desideri dei giallorossi e nelle ultime ore ci sono stati dei contatti sia con il PSG sia con il giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. La trattativa però potrebbe decollare e chiudersi rapidamente solamente in caso di apertura da parte del club francese alla cessione in prestito.

(Sky Sport)