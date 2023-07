Eldor Shomurodov è nella lista dei partenti e Tiago Pinto sta lavorando alla sua cessione. Il centravanti della Roma non rientra nei piani di José Mourinho, motivo per cui dopo il prestito allo Spezia è destinato a trasferirsi in un nuovo club. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva sarda, l'attaccante uzbeko sarebbe il primo obiettivo per l'attacco del Cagliari.

(Videolina)