Calciomercato Roma, sfuma Savio: l'esterno offensivo brasiliano andrà in prestito al Girona

Savio non andrà alla Roma. Come riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, l'esterno brasiliano del 2004 lascerà il Manchester City e si trasferirà con la formula del prestito secco al Girona. Il giovane calciatore era seguito con grande attenzione dai giallorossi e dal PSV, ma la decisione di trasferirsi in Spagna è ormai definitiva e si concretizzerà nella giornata di mercoledì.

Understand Brazilian talent Sávio has decided to join Girona, done deal and here we go ⚪️??? #transfers

Savinho will join on loan until next June from Manchester City, remaining into the City Group circle despite PSV and Roma interest.

He will travel to Spain on Wednesday. pic.twitter.com/bGTNQsryzo

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2023