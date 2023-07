Calciomercato Roma, scambio di documenti con il Leeds per Llorente: prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni

Diego Llorente verso il ritorno alla Roma. Dopo l'esperienza in prestito nella seconda parte della stagione giallorossa, il difensore spagnolo tornerà a disposizione di José Mourinho: secondo le informazioni del giornalista esperto di mercato, c'è l'accordo totale tra Roma e Leeds per un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro con il raggiungimento del 50% delle presenze stagioni. In queste ore è previsto lo scambio dei documenti.

? #Llorente torna alla #Roma: scambio di documenti con il #Leeds in queste ore. Accordo totale sul prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni con il 50% delle presenze stagionali #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 3, 2023