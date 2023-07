Continuano i movimenti in uscita in casa giallorossa, non solo in ottica prima squadra ma anche primavera. Secondo il sito la Roma avrebbe ceduto l'attaccante Mattia Ruggiero e il centrocampista Alessandro Pellegrino al Pineto, squadra di Serie C. Il primo (classe 2004) lo scorso anno ha giocato con la Roma primavera mentre il secondo (classe 2005) era stato mandato in prestito al Latina. Entrambi sarebbero partiti a titolo definitivo.

(sportitalia.com)

