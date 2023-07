Trovato l'accordo con il Leeds per l'arrivo di Rasmus Kristensen, Tiago Pinto continua a sondare il mercato alla ricerca del rinforzo giusto per la mediana. Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calciomercato, il primo nome per il centrocampo sarebbe quello di Renato Sanches, sotto contratto con il PSG.

(gianlucadimarzio.com)