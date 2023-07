Calciomercato Roma: Renato Sanches convocato dal PSG per la tournée in Giappone

José Mourinho vuole un rinforzo a centrocampo e tra i nomi più caldi c'è sicuramente Renato Sanches del PSG. La trattativa è piuttosto complicata poiché la Roma vuole il calciatore solamente con la formula del prestito, mentre la società francese non sembra disposta ad aprire a questa soluzione. Intanto Luis Enrique continua a puntare sul centrocampista portoghese, tanto che partirà con il resto della squadra per la tournée in Giappone. Non convocati, invece, Georginio Wijnaldum e Leandro Paredes, accostati alla Roma negli ultimi giorni.

(psg.fr)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE