Calciomercato Roma, proposto Lokonga dell'Arsenal: il belga però non sembra interessare

Continua la ricerca della Roma di un nuovo centrocampista e in tal senso si sta andando dritti sul portoghese Renato Sanches. Secondo il sito di calciomercato però sarebbero stati molti i giocatori proposti finora al club giallorosso, tra cui il belga Albert Sambi Lokonga dell'Arsenal. Gli inglesi lo avrebbero messo fuori rosa insieme a Pepè e Cedrid ma il profilo non sembra interessare, dopo il prestito dello scorso anno al Crystal Palace in cui non ha convinto finendo spesso in panchina. Gli inglesi dal canto loro sarebbero disposti a cederlo in prestito secco, dopo averlo pagato 17,5 milioni nel 2021 dall'Anderlecht.

(calciomercato.com)

