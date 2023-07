Calciomercato Roma, pronto l'assalto a Scamacca e Renato Sanches: per l'attaccante prestito di 4-5 milioni con obbligo di riscatto a 22

La Roma sta continuando a muoversi sul mercato, alla ricerca di nuovi colpi per rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Secondo il sito di calciomercato sarebbe prevista a breve un'accelerata per Gianluca Scamacca e Renato Sanches, coi giallorossi che per la punta potrebbero proporre un prestito oneroso sui 4-5 milioni più un obbligo di riscatto di circa 22, legato alla qualificazione in Champions e/o le presenze di Scamacca.

Discorso simile anche per quanto riguarda Renato Sanches, anche se in questo caso le presenze svolgeranno un ruolo fondamentale dati i dubbi sulle condizioni fisiche del portoghese. Non è da escludere poi un ritorno di fiamma per uno tra Paredes e Wijnaldum, entrambi fuori dal progetto del Psg.

(calciomercato.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE