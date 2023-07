Calciomercato Roma: previsto un incontro tra Tiago Pinto e l'agente di Morata

Alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Tammy Abraham, la Roma pensa ad Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Secondo gli aggiornamenti del sito dell'esperto di calciomercato, è previsto un incontro tra il GM giallorosso Tiago Pinto e l'agente dello spagnolo per fare il punto sulla clausola rescissoria: per l'Atletico la clausola è di 21 milioni di euro, mentre secondo l'entourage dell'ex Juve esisterebbe un documento che consentirebbe al tesserato di liberarsi per un'offerta intorno ai 10 milioni. Se il valore della clausola fosse di 21 milioni, la trattativa non andrà avanti. In caso contrario Pinto affonderà il colpo.

Per il club spagnolo, comunque, Morata non è in vendita, per farlo partire servirebbe il pagamento della clausola e non sarebbe accettato il prestito con diritto di riscatto. Sul giocatore c'è anche l'interesse di Inter e Juventus, che non può muoversi concretamente se non con la cessione di Chiesa, mentre resta anche viva la pista araba.

